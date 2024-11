Meteo Massafra, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Massafra per Giovedì 14 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge intermittenti durante le prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 12,5°C e i 16°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’alta probabilità di precipitazioni, soprattutto nella notte e nella mattina. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 28,6 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 13,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e si registrerà una leggera pioggia, con una probabilità di precipitazioni del 23%. Man mano che si passerà alle prime ore del giorno, la situazione non cambierà significativamente; si assisterà a piogge leggere che continueranno fino all’alba, con temperature che scenderanno leggermente a 12,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno instabili. Le piogge moderate si intensificheranno, con temperature che si manterranno tra i 12,3°C e i 13,2°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere al 100%, e la probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potranno arrivare a 1,11 mm. I venti, provenienti principalmente da nord, si presenteranno con intensità moderata, attorno ai 19,7 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con il cielo che potrebbe schiarirsi parzialmente. Tuttavia, le temperature non subiranno grandi variazioni, rimanendo tra i 13°C e i 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà ancora significativa, attorno al 93-96%, e non si escludono brevi rovesci. La probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 14-18%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12,5°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 20%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 5 km/h, rendendo l’atmosfera più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massafra indicano un Giovedì 14 Novembre caratterizzato da un clima fresco e umido, con piogge che si protrarranno fino al pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +13.2° perc. +12.6° 0.26 mm 17.3 E max 28.6 Levante 76 % 1016 hPa 5 pioggia moderata +12.3° perc. +11.8° 1.2 mm 20 N max 25.7 Tramontana 86 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +12.7° perc. +12.2° 0.31 mm 15.5 N max 27.2 Tramontana 86 % 1017 hPa 11 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° prob. 86 % 13.2 NNO max 15.5 Maestrale 69 % 1016 hPa 14 cielo coperto +15° perc. +14.5° prob. 18 % 14.9 N max 15.3 Tramontana 73 % 1016 hPa 17 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 17 % 9.6 NNE max 16.6 Grecale 81 % 1017 hPa 20 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 20 % 5 N max 8.2 Tramontana 81 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +12.5° perc. +12.1° 0.37 mm 3.3 ENE max 4 Grecale 86 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:32

