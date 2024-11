Meteo Massafra, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Massafra si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo. Le previsioni meteo indicano un cielo che si presenterà per lo più sereno, con qualche nuvola sparsa, e una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le temperature oscilleranno tra i 8,7°C al mattino e i 15,6°C nel pomeriggio, con un’umidità che si attesterà attorno al 75% in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che si manterranno intorno ai 8,7°C. La brezza leggera proveniente da sud-sud est garantirà una sensazione di freschezza, con un’umidità che aumenterà progressivamente fino a raggiungere il 62%.

Nella mattina, il sole farà capolino e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 10,1°C alle 07:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 3%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata gradevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro picco, con valori che arriveranno fino a 15,6°C. Il cielo rimarrà per lo più sereno, con una leggera presenza di nuvole. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre il vento, sempre leggero, soffierà da sud-sud ovest con intensità variabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 11,4°C. Il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 76%. La brezza leggera da nord-ovest accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Massafra indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Si consiglia di approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto, poiché il clima si preannuncia favorevole anche per i giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +8.8° perc. +8.8° Assenti 2.3 S max 6.4 Ostro 61 % 1025 hPa 5 cielo sereno +8.7° perc. +8.7° Assenti 1.2 SE max 6.1 Scirocco 63 % 1024 hPa 8 cielo sereno +12° perc. +10.8° Assenti 4 S max 7.8 Ostro 60 % 1025 hPa 11 poche nuvole +15° perc. +14° Assenti 8.5 SSO max 9.1 Libeccio 55 % 1023 hPa 14 poche nuvole +15.3° perc. +14.4° Assenti 5.1 SSO max 5.1 Libeccio 58 % 1022 hPa 17 cielo sereno +11.9° perc. +11.1° Assenti 3 SO max 3.9 Libeccio 73 % 1023 hPa 20 poche nuvole +11.4° perc. +10.6° Assenti 4.8 NO max 5.6 Maestrale 75 % 1023 hPa 23 poche nuvole +11.3° perc. +10.4° Assenti 6 NO max 6.4 Maestrale 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.