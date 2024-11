Meteo Modena, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Lunedì 11 Novembre a Modena si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata fresco, ma con un rapido aumento delle temperature che raggiungeranno i 14°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 3%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni occidentali e orientali, con velocità che varieranno tra i 3,2 km/h e i 9,4 km/h.

Durante la notte, le temperature scenderanno fino a +7,9°C, mantenendosi stabili e senza precipitazioni. La mattina si presenterà serena, con valori che inizieranno a salire, raggiungendo i +13,3°C intorno alle ore 11:00. La situazione meteorologica rimarrà favorevole anche nel pomeriggio, quando si registreranno temperature attorno ai 14°C, accompagnate da un cielo sereno e una leggera brezza.

Nel corso della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, attestandosi intorno ai +9°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La notte successiva sarà caratterizzata da un cielo sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai +8°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modena nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.3 OSO max 4.5 Libeccio 81 % 1024 hPa 4 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 3.5 O max 5.3 Ponente 82 % 1024 hPa 7 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 3.8 O max 4.2 Ponente 81 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.7° perc. +11.6° Assenti 4.8 NE max 11.6 Grecale 61 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14° perc. +12.9° Assenti 9.4 ENE max 15.1 Grecale 53 % 1024 hPa 16 cielo sereno +11.1° perc. +10° Assenti 4 NE max 6.6 Grecale 65 % 1023 hPa 19 cielo sereno +9.4° perc. +8.7° Assenti 6.3 SE max 8.9 Scirocco 72 % 1023 hPa 22 nubi sparse +8.9° perc. +8.9° Assenti 3.9 SSE max 5.2 Scirocco 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:49

