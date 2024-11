Previsioni Meteo Asti: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Asti indicano una giornata caratterizzata da un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, favorendo l’emergere di ampie schiarite. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 15°C nel corso della giornata.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 99-100%. Le temperature si muoveranno tra i 8,8°C e i 9,8°C, con un’umidità che si aggirerà intorno all’80-83%. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 1,1 km/h e i 2,3 km/h.

Con l’arrivo della mattina (06:00 – 12:00), si prevede un miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 15,2°C. La copertura nuvolosa diminuirà progressivamente, passando dal 99% al 47%. Il vento continuerà a essere leggero, con velocità comprese tra i 2,1 km/h e i 4,3 km/h.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 59%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Infine, la sera (18:00 – 23:00) si prevede serena, con temperature che scenderanno fino a 9,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che toccheranno il 2%. L’umidità si manterrà attorno all’80%, mentre il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Asti suggeriscono una giornata di transizione verso condizioni più stabili e soleggiate. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in lieve aumento e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre l’umidità e il vento rimarranno sotto controllo, rendendo l’atmosfera piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° Assenti 0.8 ONO max 1.7 Maestrale 81 % 1023 hPa 5 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 2.3 OSO max 2.2 Libeccio 83 % 1023 hPa 8 nubi sparse +10.7° perc. +9.8° Assenti 1.3 ONO max 1.7 Maestrale 77 % 1023 hPa 11 nubi sparse +14.6° perc. +13.7° Assenti 2.8 NE max 2.5 Grecale 62 % 1022 hPa 14 poche nuvole +15.5° perc. +14.7° Assenti 5.2 NE max 5.1 Grecale 60 % 1021 hPa 17 poche nuvole +11.6° perc. +10.8° Assenti 2.6 NNE max 2.7 Grecale 77 % 1022 hPa 20 cielo sereno +10.5° perc. +9.7° Assenti 3.1 N max 3.6 Tramontana 80 % 1023 hPa 23 cielo sereno +9.4° perc. +9.4° Assenti 3.7 NO max 4.4 Maestrale 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 17:00

