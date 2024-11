Previsioni Meteo Brescia: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brescia di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature in lieve aumento durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cieli sereni che favoriranno un buon riscaldamento grazie all’irraggiamento solare. Le temperature si attesteranno tra i 2,1°C e i 10,6°C, con una sensazione termica che varierà a causa del vento.

Nella notte, le temperature scenderanno fino a +3,5°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà progressivamente. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 16,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 992 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a +9,9°C entro le ore centrali. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 36% entro le ore di pranzo. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1005 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +10,6°C, mantenendo cieli sereni e condizioni di stabilità atmosferica. Il vento sarà leggero, con intensità che non supererà i 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 30%, favorendo un clima gradevole e asciutto.

La sera si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno lentamente fino a +2,1°C. Il vento rimarrà leggero e l’umidità si manterrà attorno al 43%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo valori di 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brescia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, con possibilità di un leggero calo termico nel fine settimana. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di passeggiate e attività all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +2.8° perc. -0.6° Assenti 13.2 ONO max 25.2 Maestrale 85 % 993 hPa 4 nubi sparse +1.9° perc. -2° Assenti 14.5 ONO max 30.3 Maestrale 84 % 997 hPa 7 cielo sereno +2.4° perc. -0.8° Assenti 11.7 NO max 20.4 Maestrale 68 % 999 hPa 10 cielo sereno +8.8° perc. +7.3° Assenti 9.4 NO max 16.1 Maestrale 43 % 1003 hPa 13 cielo sereno +10.6° perc. +8.5° Assenti 8.4 NO max 11.9 Maestrale 30 % 1005 hPa 16 cielo sereno +5.3° perc. +3.9° Assenti 6.5 NNO max 8.4 Maestrale 47 % 1009 hPa 19 cielo sereno +3.3° perc. +1.1° Assenti 8.5 N max 8.9 Tramontana 48 % 1013 hPa 22 cielo sereno +2.2° perc. -0.3° Assenti 8.7 N max 9.3 Tramontana 44 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:40

