Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12,1°C al mattino e un massimo di +18,2°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzione prevalentemente da ovest e nord-ovest. L’umidità si attesterà attorno all’83% durante la notte, per poi scendere nel corso della giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e una temperatura di circa +13,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 46%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 6,8 km/h. Con l’andare delle ore, il cielo si schiarirà, raggiungendo un cielo sereno alle 01:00, con una temperatura di +13°C e una copertura nuvolosa ridotta al 7%. Questa condizione di cielo sereno continuerà fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno da +12,1°C a +14,5°C. Il cielo rimarrà sereno fino alle 11:00, quando si potranno osservare poche nuvole. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente nel corso della mattinata, ma senza compromettere il bel tempo. L’umidità si attesterà attorno al 64% e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 57% alle 13:00. Le temperature toccheranno il picco di +18,2°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. Il vento continuerà a essere debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così una giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con valori che raggiungeranno il 52% alle 23:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +13,7°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 78%. Il vento rimarrà debole, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castiglione delle Stiviere nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di cieli sereni. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, con possibilità di qualche pioggia sporadica. Pertanto, sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13° perc. +12.6° Assenti 5.6 ONO max 7.1 Maestrale 83 % 1023 hPa 4 cielo sereno +12.5° perc. +11.9° Assenti 6.4 ONO max 8.5 Maestrale 83 % 1022 hPa 7 cielo sereno +12.8° perc. +12.3° Assenti 5.1 NO max 8.5 Maestrale 81 % 1023 hPa 10 cielo sereno +16.8° perc. +16.3° Assenti 3.9 O max 4.4 Ponente 66 % 1023 hPa 13 nubi sparse +18.2° perc. +17.7° Assenti 2 O max 3.5 Ponente 61 % 1023 hPa 16 nubi sparse +15.5° perc. +14.9° Assenti 2.8 NNO max 3.1 Maestrale 72 % 1023 hPa 19 nubi sparse +14.4° perc. +13.9° Assenti 3.7 NNO max 3.8 Maestrale 77 % 1024 hPa 22 nubi sparse +13.9° perc. +13.4° Assenti 4.1 NE max 4.2 Grecale 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:00

