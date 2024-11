Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Cuneo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso al mattino, con un miglioramento delle condizioni nel pomeriggio e una serata serena. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, con picchi che raggiungeranno i 11°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole sarà significativa, ma non si prevedono precipitazioni.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità elevata che si manterrà attorno al 90%. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 1,7 km/h e i 3,1 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Sud Ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si aggireranno intorno ai 5,5°C alle 06:00, per poi salire fino a 10,5°C alle 11:00. L’umidità rimarrà alta, ma la situazione migliorerà gradualmente con l’arrivo del pomeriggio.

Il pomeriggio porterà un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un aumento della temperatura fino a 11,2°C alle 13:00. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 4,8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 73%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 6°C, con una sensazione di fresco accentuata dalla diminuzione dell’umidità, che scenderà fino al 86%. La velocità del vento rimarrà contenuta, rendendo la serata piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e un’alternanza tra momenti nuvolosi e sereni. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, il che suggerisce un clima favorevole per le attività quotidiane. Domani e dopodomani, si assisterà a condizioni simili, con un’ulteriore possibilità di schiarite e temperature gradevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.1° perc. +6.1° Assenti 2.8 OSO max 2.7 Libeccio 90 % 1024 hPa 5 cielo coperto +6° perc. +6° Assenti 2.5 OSO max 2.6 Libeccio 88 % 1024 hPa 8 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° Assenti 2.1 OSO max 2.4 Libeccio 83 % 1025 hPa 11 cielo coperto +10.5° perc. +9.6° Assenti 4.5 NNE max 2.4 Grecale 73 % 1024 hPa 14 poche nuvole +10.8° perc. +9.9° Assenti 3.9 NE max 2 Grecale 76 % 1023 hPa 17 poche nuvole +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.8 SO max 3.1 Libeccio 90 % 1025 hPa 20 cielo sereno +6.7° perc. +6.7° Assenti 3.7 SO max 3.9 Libeccio 88 % 1025 hPa 23 cielo sereno +6.3° perc. +6.3° Assenti 4 SO max 4.4 Libeccio 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 16:52

