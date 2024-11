Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cuneo di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, le temperature scenderanno sotto lo zero, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento termico. Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La sera porterà un ritorno a cieli più coperti, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Cuneo registrerà poche nuvole con una temperatura di -0,8°C e una percezione termica di -3,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 21%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Le temperature continueranno a oscillare intorno a valori negativi fino alle prime ore del giorno.

Con l’arrivo della mattina, il cielo presenterà nubi sparse e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo circa +2°C alle 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 64% entro le 10:00, mentre l’umidità si manterrà attorno al 64%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra 4,5 km/h e 2,1 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno un massimo di circa +6°C alle 13:00, con una copertura nuvolosa che si stabilizzerà attorno al 66%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità su livelli moderati. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza segni di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno a +1,1°C alle 23:00, con una percezione termica che scenderà a -0,5°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno fresche. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata e le temperature basse potrebbero rendere l’atmosfera piuttosto fredda. Gli amanti del clima più rigido troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca un po’ di sole dovrà attendere giorni migliori.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse -0.6° perc. -3.3° Assenti 7.6 SO max 7 Libeccio 70 % 1024 hPa 5 nubi sparse -0.6° perc. -3.1° Assenti 7.1 SO max 8.1 Libeccio 78 % 1026 hPa 8 nubi sparse +2° perc. +2° Assenti 4.5 OSO max 7.5 Libeccio 74 % 1027 hPa 11 nubi sparse +5.5° perc. +5.5° Assenti 1.5 ENE max 7.1 Grecale 63 % 1028 hPa 14 nubi sparse +5.7° perc. +5.7° Assenti 1.2 NNE max 5.7 Grecale 65 % 1028 hPa 17 nubi sparse +1.5° perc. +1.5° Assenti 4.7 OSO max 4.9 Libeccio 82 % 1031 hPa 20 cielo coperto +1.6° perc. +1.6° Assenti 4.1 SO max 4.3 Libeccio 80 % 1032 hPa 23 cielo coperto +1.1° perc. -0.5° Assenti 5.3 OSO max 5 Libeccio 80 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:54

