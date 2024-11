Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 18 Novembre, Cuneo si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse nella mattina. Le temperature saliranno, raggiungendo i 11,5°C intorno a mezzogiorno, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 5,2 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ritorno a cieli coperti, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 7,1°C entro le ore serali. L’umidità si manterrà elevata, superando il 90% nel tardo pomeriggio. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con raffiche che non supereranno i 4,8 km/h.

La sera porterà una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 5,8°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 75% e l’81%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e una continua presenza di nuvole. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi condizioni simili, con una leggera oscillazione delle temperature e una possibile schiarita verso il fine settimana. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in queste giornate, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori sviluppi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° Assenti 2.9 SO max 2.7 Libeccio 77 % 1014 hPa 4 cielo coperto +5.9° perc. +5.9° Assenti 3.2 OSO max 3 Libeccio 78 % 1013 hPa 7 nubi sparse +5.8° perc. +5.8° Assenti 3.6 SO max 3.6 Libeccio 73 % 1014 hPa 10 nubi sparse +10.6° perc. +9.4° Assenti 3.7 NE max 2.1 Grecale 65 % 1014 hPa 13 cielo coperto +11.4° perc. +10.4° Assenti 5.2 NE max 4.8 Grecale 68 % 1012 hPa 16 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° Assenti 1.1 N max 3.6 Tramontana 89 % 1013 hPa 19 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° Assenti 2.1 OSO max 3.1 Libeccio 89 % 1014 hPa 22 nubi sparse +5.8° perc. +5.8° prob. 2 % 3.6 SO max 3.7 Libeccio 88 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:57

