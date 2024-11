Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cuneo di Lunedì 4 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il termometro si attesterà attorno ai 10,9°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, garantendo un cielo prevalentemente limpido. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1027 hPa.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 17,9°C intorno a mezzogiorno. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa pari a zero. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra i 3 e i 5 km/h, favorendo una sensazione di calore. L’umidità, sebbene alta, non influenzerà negativamente il comfort termico, grazie alla mancanza di precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi attorno ai 12,5°C alle 17:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di pioggia. La velocità del vento sarà moderata, ma non disturbante, mantenendo un’intensità di circa 3-5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono effetti significativi sul benessere generale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 11,4°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera presenza di nuvole verso la fine della giornata. La velocità del vento rimarrà costante, senza variazioni significative. L’umidità si manterrà alta, ma non ci saranno precipitazioni, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo di Lunedì 4 Novembre evidenziano una giornata di bel tempo, con temperature piacevoli e assenza di pioggia. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.7° perc. +10° Assenti 3.6 SO max 3.6 Libeccio 80 % 1027 hPa 4 cielo sereno +10.5° perc. +9.6° Assenti 4.1 SO max 4 Libeccio 77 % 1026 hPa 7 cielo sereno +11.3° perc. +10.3° Assenti 3.9 SO max 4.1 Libeccio 72 % 1026 hPa 10 cielo sereno +16.7° perc. +16° Assenti 3.8 NE max 2.7 Grecale 60 % 1025 hPa 13 cielo sereno +17.9° perc. +17.4° Assenti 5 NE max 3.5 Grecale 60 % 1024 hPa 16 cielo sereno +13.6° perc. +13.1° Assenti 1 NNO max 2.3 Maestrale 82 % 1025 hPa 19 cielo sereno +11.9° perc. +11.4° Assenti 3.9 OSO max 3.8 Libeccio 86 % 1026 hPa 22 cielo sereno +11.4° perc. +10.8° Assenti 4.2 SO max 4 Libeccio 84 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.