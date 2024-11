Previsioni Meteo Fidenza: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Fidenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai 9°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

Nella mattina, il clima si farà più mite, con temperature che raggiungeranno i 14°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà notevolmente, permettendo al sole di splendere. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 e i 5 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 66%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di circa 15°C. Le condizioni di sereno domineranno il cielo, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 80%, garantendo un comfort termico accettabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e fresca. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera ancora più piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Fidenza si presenteranno favorevoli, con un clima mite e sereno che accompagnerà l’intera giornata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’autunno particolarmente gradevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.5° perc. +9.2° Assenti 5.2 O max 5.4 Ponente 88 % 1024 hPa 4 nubi sparse +8.9° perc. +8.6° Assenti 5 OSO max 5 Libeccio 86 % 1023 hPa 7 poche nuvole +9.3° perc. +9.3° Assenti 4.2 OSO max 4.8 Libeccio 82 % 1023 hPa 10 poche nuvole +13.5° perc. +12.7° Assenti 3.2 N max 3.2 Tramontana 69 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.1° perc. +14.3° Assenti 4.4 NE max 3.7 Grecale 63 % 1021 hPa 16 cielo sereno +11.7° perc. +11° Assenti 3.4 ESE max 3.6 Scirocco 79 % 1022 hPa 19 cielo sereno +10.2° perc. +9.4° Assenti 3.7 SSE max 5.1 Scirocco 83 % 1023 hPa 22 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° Assenti 2.1 SE max 4.1 Scirocco 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:53

