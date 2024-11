Previsioni Meteo Fidenza: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 2 Novembre, Fidenza si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12,4°C e +18,3°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest e Sud Ovest, con velocità che non supereranno i 8,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +12,9°C. La percezione del freddo sarà leggermente inferiore, con valori di +12,2°C. L’umidità sarà alta, attorno al 77%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1023 hPa. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 8,2 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che salirà fino a +12,2°C alle ore 07:00 e raggiungerà i +14,4°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 9%, e l’umidità scenderà al 65%. I venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo la mattinata gradevole.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà con l’arrivo di un cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai +18,3°C alle 13:00, per poi scendere a +14,1°C entro le 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% alle 13:00, mentre l’umidità salirà fino al 76%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il cielo che si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi attorno ai +12,4°C alle 23:00. I venti rimarranno leggeri, con una velocità che varierà tra 3,9 km/h e 5,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Fidenza indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e un pomeriggio nuvoloso, senza piogge. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con un possibile ritorno di condizioni più instabili. Pertanto, sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.6° perc. +11.9° Assenti 8.2 OSO max 8 Libeccio 75 % 1023 hPa 4 cielo sereno +11.9° perc. +11° Assenti 8.3 OSO max 8.3 Libeccio 70 % 1023 hPa 7 cielo sereno +12.2° perc. +11.3° Assenti 6.5 OSO max 6.8 Libeccio 70 % 1023 hPa 10 nubi sparse +17° perc. +16.3° Assenti 2.4 N max 3.6 Tramontana 59 % 1023 hPa 13 cielo coperto +18.3° perc. +17.7° Assenti 2 NE max 2.9 Grecale 59 % 1023 hPa 16 nubi sparse +14.8° perc. +14.3° Assenti 1.4 SE max 1.8 Scirocco 74 % 1023 hPa 19 poche nuvole +13.3° perc. +12.8° Assenti 5.9 SO max 5.8 Libeccio 79 % 1024 hPa 22 nubi sparse +12.6° perc. +12° Assenti 4.8 SO max 4.4 Libeccio 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:02

