Previsioni Meteo Grottaglie: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Grottaglie di Mercoledì 27 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,1°C. Con l’avanzare delle ore, si osserverà una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature subiranno un lieve calo, mantenendosi comunque sopra i 10°C.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare poche nuvole, con temperature che raggiungeranno i 17,1°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da sud contribuirà a mantenere un clima gradevole, con un’umidità che si attesterà attorno al 58%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1023 hPa, favorendo condizioni di stabilità.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 14,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con una percentuale di nuvole che non supererà il 14%. Anche in questo frangente, il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 5 e 6 km/h, mantenendo un clima fresco ma non freddo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Le condizioni di cielo poco nuvoloso persisteranno, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 80%. Le brezze leggere continueranno a caratterizzare la serata, rendendo l’atmosfera piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le temperature continueranno a oscillare tra i 10°C e i 17°C. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +10.9° perc. +10.1° Assenti 6.2 N max 6.8 Tramontana 80 % 1023 hPa 5 nubi sparse +10.5° perc. +9.8° Assenti 3.9 N max 4.4 Tramontana 82 % 1023 hPa 8 poche nuvole +13.7° perc. +12.9° Assenti 1.4 NNE max 1.9 Grecale 68 % 1024 hPa 11 poche nuvole +16.6° perc. +15.9° Assenti 2.4 S max 2.3 Ostro 59 % 1023 hPa 14 poche nuvole +16.9° perc. +16.2° Assenti 6.3 S max 5.5 Ostro 60 % 1023 hPa 17 poche nuvole +13° perc. +12.4° Assenti 4.1 SSE max 4.4 Scirocco 78 % 1024 hPa 20 poche nuvole +12.3° perc. +11.6° Assenti 3.7 SSE max 5.5 Scirocco 79 % 1025 hPa 23 poche nuvole +12° perc. +11.3° Assenti 2.6 SSO max 4.1 Libeccio 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:24

