Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto indicano un Giovedì 21 Novembre caratterizzato da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,4°C e i 18,4°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 30,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con solo qualche sporadica pioggia leggera durante la notte.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 17,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 44,4 km/h. La probabilità di pioggia leggera si attesterà attorno al 34%, ma non si prevederanno accumuli significativi. L’umidità sarà alta, intorno al 75%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1004 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si aggireranno attorno ai 17,1°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con valori che raggiungeranno i 30,2 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 65%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature diminuiranno leggermente, raggiungendo un massimo di 17,7°C. Il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno a circa 10,9 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 55%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1008 hPa.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,4°C. Il vento riprenderà intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 29,5 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 73%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isola di Capo Rizzuto nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una probabile alternanza tra cielo coperto e nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° prob. 30 % 27.1 OSO max 39.8 Libeccio 69 % 1005 hPa 4 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° prob. 47 % 28.8 OSO max 43.4 Libeccio 70 % 1004 hPa 7 cielo coperto +17.1° perc. +16.5° prob. 1 % 26.8 OSO max 37.6 Libeccio 62 % 1007 hPa 10 cielo coperto +18.4° perc. +17.6° Assenti 24.9 ONO max 37 Maestrale 51 % 1009 hPa 13 cielo coperto +17.7° perc. +17° Assenti 10.9 NO max 26.5 Maestrale 55 % 1008 hPa 16 nubi sparse +14.8° perc. +14.2° Assenti 10.4 N max 18.4 Tramontana 70 % 1010 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° prob. 3 % 11.8 OSO max 17.2 Libeccio 73 % 1011 hPa 22 nubi sparse +15° perc. +14.4° Assenti 22.1 OSO max 29.6 Libeccio 72 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:32

