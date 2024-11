Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica e piogge diffuse. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +14°C e +14,6°C, con una copertura nuvolosa che varierà da poche nuvole a cielo coperto. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 31,4 km/h. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, portando piogge leggere e moderate, accompagnate da un aumento dell’umidità che toccherà punte dell’80%.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente coperto e le temperature si manterranno intorno ai +13,7°C e +14,5°C. Le piogge saranno persistenti, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,06 mm. La velocità del vento continuerà a essere significativa, oscillando tra 29,6 km/h e 38,8 km/h, con direzione prevalentemente nord. L’umidità si manterrà alta, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +14,8°C, mentre il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si attesterà attorno all’84%. Le previsioni del tempo indicano che le piogge si protrarranno anche nelle ore serali, con accumuli che continueranno a essere modesti.

Nella sera, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +14,9°C, con piogge leggere che persisteranno. La velocità del vento si manterrà sui 27,7 km/h, e l’umidità rimarrà elevata, intorno all’86%. Anche in questo frangente, il cielo sarà coperto, e non si prevedono miglioramenti significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Le condizioni di instabilità atmosferica continueranno a influenzare il territorio, con piogge che si protrarranno anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, poiché l’elevata umidità e il vento sostenuto potrebbero rendere l’atmosfera particolarmente fresca e scomoda.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° Assenti 22.2 NNE max 29.1 Grecale 69 % 1019 hPa 4 nubi sparse +14.3° perc. +13.5° prob. 3 % 23.7 NNE max 31.2 Grecale 65 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +13.8° perc. +13.2° 0.82 mm 26.6 N max 35.6 Tramontana 76 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +14.3° perc. +13.9° 0.29 mm 30.9 NNE max 38 Grecale 81 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +14.4° perc. +14.1° 0.26 mm 29.9 N max 38 Tramontana 83 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +14.6° perc. +14.4° 0.27 mm 34.3 N max 42 Tramontana 87 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +14.8° perc. +14.6° 0.15 mm 29.6 N max 37.4 Tramontana 87 % 1017 hPa 22 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° prob. 71 % 27.3 N max 34.8 Tramontana 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.