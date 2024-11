Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto indicano un Venerdì 22 Novembre caratterizzato da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15°C e i 19,8°C. I venti, che soffieranno con intensità variabile, raggiungeranno punte di 63,1 km/h, rendendo la giornata piuttosto ventosa. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con assenza di pioggia prevista.

Nella notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C e una leggera diminuzione della percezione termica. La velocità del vento si manterrà attorno ai 22 km/h, proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà alta, intorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1009 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,4°C entro le 11:00. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare fino a 63,1 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 66%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento parziale delle condizioni meteo, con la presenza di poche nuvole e schiarite. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mentre i venti continueranno a soffiare con forza, mantenendo una velocità di circa 36 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con assenza di precipitazioni.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in calo fino a 16°C. I venti si attenueranno leggermente, ma continueranno a mantenere una certa intensità, con velocità attorno ai 20 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isola di Capo Rizzuto nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo variabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prestare attenzione ai venti, che potrebbero risultare fastidiosi. Domani, si assisterà a un ulteriore miglioramento, mentre dopodomani le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi ulteriormente, con un aumento delle schiarite.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° prob. 21 % 21.8 SO max 40 Libeccio 75 % 1008 hPa 4 cielo coperto +16.3° perc. +15.9° prob. 8 % 28.5 SO max 45.9 Libeccio 75 % 1007 hPa 7 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° prob. 15 % 31.9 SO max 49.7 Libeccio 71 % 1008 hPa 10 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° prob. 18 % 37.8 SO max 59.3 Libeccio 69 % 1008 hPa 13 poche nuvole +19.7° perc. +19.4° prob. 34 % 36.3 OSO max 60.3 Libeccio 63 % 1007 hPa 16 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° prob. 41 % 31.6 OSO max 49 Libeccio 73 % 1007 hPa 19 cielo coperto +17.4° perc. +17° prob. 9 % 20.3 OSO max 33.5 Libeccio 68 % 1009 hPa 22 cielo coperto +16° perc. +15.3° prob. 1 % 21 O max 28.8 Ponente 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.