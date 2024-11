Previsioni Meteo Lumezzane: tutti i dettagli per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 5,1°C, con una temperatura percepita di 5,1°C. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che salirà fino a 9,2°C alle 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si attesterà intorno ai 3,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno significative variazioni, con il cielo che continuerà a essere coperto. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo un massimo di 9,1°C alle 13:00. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 4,4 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 75%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In serata, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 5,3°C alle 21:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, e la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Martedì 19 Novembre

La notte di Martedì 19 Novembre si caratterizzerà per un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature scenderanno a circa 4,6°C alle 02:00, con una temperatura percepita di 3,4°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai 6,7°C alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con una velocità del vento che varierà tra 3,5 km/h e 5,3 km/h. L’umidità aumenterà fino all’81% alle 12:00, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1009 hPa. Si registreranno piogge leggere con un’intensità di 0,11 mm.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 6,8°C. La velocità del vento sarà di circa 3,6 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’82%. Non si prevedono precipitazioni significative.

In serata, il cielo si presenterà ancora coperto con temperature che scenderanno a 4,5°C alle 21:00. La velocità del vento aumenterà a 6,1 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%. Non si registreranno precipitazioni.

Mercoledì 20 Novembre

Nella notte di Mercoledì 20 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 4,3°C alle 00:00, con una temperatura percepita di 2,9°C. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1001 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno fino a 9,1°C alle 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 88%, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si attesterà intorno ai 10,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64% e la pressione atmosferica sarà di 995 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà leggermente, passando a nubi sparse con temperature che raggiungeranno un massimo di 10°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11 km/h. L’umidità scenderà fino al 55% e non si prevedono precipitazioni.

In serata, il cielo sarà sereno con temperature che scenderanno a 1,8°C alle 19:00. La velocità del vento sarà di 14,8 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 44%. Non si registreranno precipitazioni.

Giovedì 21 Novembre

La notte di Giovedì 21 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di 0°C alle 00:00, con una temperatura percepita di -3,6°C. La velocità del vento sarà di 11,2 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 16,2 km/h. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 45%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1008 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno fino a 1,4°C alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con una velocità del vento che varierà tra 5,9 km/h e 11,3 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente fino al 33% e la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di 3,4°C alle 09:00. La velocità del vento sarà di circa 1,4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 24%. Non si prevedono precipitazioni.

In serata, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo 0,5°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 10,5 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 46%. Non si registreranno precipitazioni.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio settimana caratterizzato da cieli prevalentemente coperti e temperature moderate. Con l’arrivo di Mercoledì, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con schiarite e temperature in calo. Giovedì si prevede un cielo sereno e temperature più basse, tipiche della stagione invernale. Gli amanti del freddo e del sole potranno apprezzare le condizioni favorevoli di Giovedì, mentre chi preferisce un clima più mite dovrà attendere il ritorno di temperature più elevate nei giorni successivi.

