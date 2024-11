Previsioni Meteo Mantova: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mantova di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,9°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’80%.

Nella mattina, si prevede un proseguimento delle condizioni di cielo coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 14,9°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, il vento sarà debole, con velocità comprese tra i 4,9 km/h e i 8 km/h. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 65% e l’84%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 12,6°C alle ore 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e il vento continuerà a soffiare da ovest con intensità moderata. Anche in questo intervallo, non si prevedono piogge, mantenendo il trend asciutto della giornata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10°C. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, con un’umidità che raggiungerà il 86%. Il vento, sebbene leggero, continuerà a mantenere una certa freschezza nell’aria.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mantova nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che le temperature rimarranno stabili, con cieli nuvolosi e un’assenza di precipitazioni. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima fresco e umido, tipico di questa stagione autunnale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.9° perc. +10.1° Assenti 2.3 NO max 2.7 Maestrale 79 % 1028 hPa 4 cielo coperto +10.7° perc. +9.9° Assenti 3.2 O max 3.3 Ponente 80 % 1028 hPa 7 cielo coperto +10.4° perc. +9.7° Assenti 6 O max 5.9 Ponente 84 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.9° perc. +13.1° prob. 1 % 7.6 O max 8.4 Ponente 69 % 1027 hPa 13 cielo coperto +15° perc. +14.3° Assenti 7.7 O max 8.4 Ponente 65 % 1025 hPa 16 cielo coperto +12.6° perc. +12° Assenti 8.4 O max 8.6 Ponente 78 % 1025 hPa 19 cielo coperto +11° perc. +10.4° Assenti 8.7 ONO max 8.9 Maestrale 86 % 1025 hPa 22 cielo coperto +10.2° perc. +9.6° Assenti 8.7 O max 8.7 Ponente 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:50

