Previsioni Meteo Mantova: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre a Mantova si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nuvola che farà capolino nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12,9°C durante la notte a un massimo di 19,2°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri, con velocità che non supereranno i 10 km/h, contribuirà a rendere il clima gradevole, mentre l’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 60% e l’89%.

Durante la notte, Mantova avrà un cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con solo il 53% di nuvole, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 10 km/h. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un ulteriore rasserenamento del cielo, con temperature che saliranno fino a 15,9°C entro le 9:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un picco di temperatura di 19,2°C alle 13:00, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il bel tempo. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre il vento continuerà a essere debole, favorendo un clima ideale per attività all’aperto. Le temperature percepite saranno leggermente più basse, ma comunque confortevoli.

Con l’arrivo della sera, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13,5°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 61%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. Il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Mantova indicano una giornata di Sabato 2 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e venti leggeri. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità meteorologica simile, con temperature che continueranno a mantenersi su valori miti, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.6° perc. +12.3° Assenti 9.8 O max 11.9 Ponente 89 % 1023 hPa 4 cielo sereno +12° perc. +11.6° Assenti 10.3 O max 13.8 Ponente 91 % 1022 hPa 7 cielo sereno +12.3° perc. +12° Assenti 8.7 O max 13.9 Ponente 90 % 1023 hPa 10 poche nuvole +17.2° perc. +16.8° Assenti 6.6 ONO max 7.8 Maestrale 68 % 1023 hPa 13 poche nuvole +19.2° perc. +18.8° Assenti 5.1 ONO max 5.8 Maestrale 60 % 1023 hPa 16 poche nuvole +16.2° perc. +15.8° Assenti 3.3 NO max 3.5 Maestrale 74 % 1023 hPa 19 nubi sparse +14.6° perc. +14.2° Assenti 2.5 NNO max 3.1 Maestrale 80 % 1024 hPa 22 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° Assenti 2.3 NE max 3.3 Grecale 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.