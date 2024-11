Previsioni Meteo Martina Franca: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martina Franca di Venerdì 22 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con massime intorno ai 16,7°C e minime che scenderanno fino a 8,4°C. La presenza di venti forti e freschi, provenienti principalmente da sud-ovest, influenzerà ulteriormente la percezione termica, rendendo l’atmosfera più fredda rispetto ai valori termici registrati.

Nel corso della notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. I venti, che soffieranno con intensità forte, raggiungeranno velocità di circa 28,9 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra 14°C e 16,7°C. La percezione termica sarà leggermente inferiore a causa dei venti sostenuti, che continueranno a soffiare da sud-ovest con raffiche che potranno superare i 55 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno a un massimo di 14,8°C, mentre le precipitazioni saranno accompagnate da venti freschi che raggiungeranno i 28,4 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che toccheranno il 27%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 70%.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno fino a 9,1°C. Le piogge continueranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0,61 mm. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, e i venti, pur mantenendo una certa intensità, tenderanno a diminuire leggermente.

In conclusione, le previsioni meteo per Martina Franca nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno di cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, per Venerdì 22 Novembre, si raccomanda di prepararsi a una giornata umida e ventosa, con piogge leggere e temperature fresche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno considerare di rimandare i propri programmi, in attesa di un clima più favorevole nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.8° perc. +12.4° prob. 3 % 30.4 SSO max 53.3 Libeccio 85 % 1005 hPa 5 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° prob. 1 % 32.1 SSO max 52.4 Libeccio 82 % 1003 hPa 8 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 37.3 SSO max 58.8 Libeccio 75 % 1003 hPa 11 cielo coperto +16.7° perc. +16.2° prob. 3 % 35.3 SO max 55.9 Libeccio 67 % 1003 hPa 14 pioggia leggera +14.8° perc. +14.3° 0.43 mm 28.4 SO max 50.7 Libeccio 77 % 1003 hPa 17 cielo coperto +13.3° perc. +12.5° prob. 86 % 21.4 NO max 35.1 Maestrale 71 % 1006 hPa 20 nubi sparse +10.1° perc. +9.4° prob. 21 % 24.2 NNO max 32.9 Maestrale 85 % 1010 hPa 23 pioggia leggera +8.4° perc. +4.6° 0.48 mm 29 NNO max 36.6 Maestrale 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:26

