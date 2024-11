Previsioni Meteo Montichiari: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Montichiari si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso con piogge intermittenti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alla mattina, mentre nel pomeriggio il cielo sarà coperto e le temperature si manterranno su valori freschi. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, accompagnato da piogge persistenti.

Nella notte, le previsioni del tempo indicano pioggia leggera con una temperatura che si aggirerà intorno ai 5,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 25% e la velocità del vento si attesterà sui 11,8 km/h da Sud Est. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,33 mm. L’umidità sarà elevata, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1007 hPa.

Durante la mattina, il tempo non subirà significativi miglioramenti. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 6°C e la copertura nuvolosa aumenterà, con valori che toccheranno il 31%. Il vento sarà debole, con velocità di circa 5,4 km/h. Le piogge continueranno, anche se con intensità variabile, e l’umidità rimarrà alta, attorno al 69%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a 7,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 94% e le condizioni di pioggia si intensificheranno, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 6%. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 10,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che toccheranno i 3,5°C. Le piogge diventeranno più intense, con accumuli che potranno superare i 0,9 mm. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità raggiungerà il 91%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 14,7 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Montichiari nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, poiché le temperature continueranno a scendere, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il freddo e l’umidità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Montichiari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +5.5° perc. +3.6° 0.29 mm 8.5 SSE max 18.1 Scirocco 88 % 1007 hPa 4 nubi sparse +5.4° perc. +5.4° prob. 25 % 4 NNE max 6.2 Grecale 82 % 1008 hPa 7 nubi sparse +5.3° perc. +4.3° Assenti 5.4 N max 5.7 Tramontana 75 % 1009 hPa 10 nubi sparse +7.7° perc. +7.7° Assenti 3.3 N max 4.1 Tramontana 57 % 1009 hPa 13 cielo coperto +8.4° perc. +7.9° Assenti 5.1 SE max 5.6 Scirocco 55 % 1005 hPa 16 cielo coperto +7° perc. +5.6° prob. 9 % 7.5 ENE max 12.8 Grecale 63 % 1003 hPa 19 pioggia leggera +4.4° perc. +1.9° 0.61 mm 10.5 NNE max 15.6 Grecale 83 % 999 hPa 22 pioggia leggera +3.6° perc. +0.4° 0.72 mm 12.6 N max 19.5 Tramontana 90 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:41

