Previsioni Meteo Taranto: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Taranto indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 16,4°C. La presenza di venti leggeri e una moderata umidità contribuiranno a rendere il clima gradevole, sebbene nel pomeriggio e in serata si preveda un aumento della nuvolosità.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 72%, mentre la velocità del vento sarà di circa 6,6 km/h da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 69%, con una pressione atmosferica di 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 16,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 5%, con venti leggeri che soffieranno da Sud-Ovest a una velocità di circa 6,4 km/h. L’umidità scenderà al 57%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a temperature massime di 16,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 14%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri da Sud-Sud Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%, mantenendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 16,2°C, con venti che aumenteranno leggermente in intensità, raggiungendo i 9,4 km/h. L’umidità salirà al 67%, creando un’atmosfera più umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Taranto nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il giorno successivo, quando si prevede un ritorno a condizioni più soleggiate. Tuttavia, sarà importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica potrebbe evolvere.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.4° perc. +11.5° Assenti 6.7 N max 6.4 Tramontana 70 % 1015 hPa 4 nubi sparse +12.1° perc. +11.2° Assenti 5.2 NNO max 5.4 Maestrale 71 % 1014 hPa 7 cielo sereno +13° perc. +12.1° Assenti 1.7 NE max 2.1 Grecale 67 % 1015 hPa 10 cielo sereno +15.6° perc. +14.8° Assenti 5 SO max 4.7 Libeccio 60 % 1015 hPa 13 cielo sereno +16.4° perc. +15.5° Assenti 5.4 SO max 4.1 Libeccio 56 % 1014 hPa 16 nubi sparse +16° perc. +15.2° Assenti 7.2 SSE max 8.5 Scirocco 60 % 1014 hPa 19 cielo coperto +16.1° perc. +15.5° Assenti 8.9 S max 12.6 Ostro 65 % 1015 hPa 22 cielo coperto +16.4° perc. +16° Assenti 11.1 S max 15.9 Ostro 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:29

