Previsioni Meteo Verona: il bollettino per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Verona di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi sparse domineranno il panorama, per poi lasciare spazio a un cielo completamente coperto nella sera. Le temperature oscilleranno tra i 3,0°C e i 8,5°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Verona godrà di un cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 3,8°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si manterrà attorno al 47%. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 9,4 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 3,0°C alle 03:00, con poche nuvole che inizieranno a comparire.

La mattina si presenterà con un cielo che passerà da poche nuvole a nubi sparse. Alle 08:00, la temperatura salirà a 5,1°C, e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 15%. Proseguendo verso le 11:00, si registrerà una temperatura di 8,2°C, con nubi sparse e un’umidità che si attesterà attorno al 39%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo coperto a partire dalle 13:00, con una temperatura che si manterrà intorno ai 8,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà l’88%, e il vento sarà debole, con velocità di circa 3,5 km/h. Le temperature inizieranno a scendere, toccando i 5,0°C alle 17:00.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 4,5°C. L’umidità aumenterà fino al 56%, e il vento si farà più leggero, con velocità che non supererà i 4,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Verona nei prossimi giorni evidenziano un clima fresco e nuvoloso. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani ci si aspetta un lieve miglioramento con un possibile ritorno di schiarite. Sarà importante tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +3.2° perc. +1.2° Assenti 7.6 NO max 13.6 Maestrale 46 % 1020 hPa 5 poche nuvole +2.9° perc. +0.6° Assenti 8.2 NNO max 13.9 Maestrale 47 % 1023 hPa 8 poche nuvole +5.1° perc. +5.1° Assenti 3.2 NNO max 10.9 Maestrale 47 % 1025 hPa 11 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° Assenti 4.4 SE max 6.6 Scirocco 39 % 1028 hPa 14 nubi sparse +7.9° perc. +7.9° Assenti 2.6 SSE max 3.4 Scirocco 48 % 1028 hPa 17 nubi sparse +5° perc. +5° Assenti 2.7 NNE max 3.6 Grecale 56 % 1030 hPa 20 cielo coperto +4.8° perc. +4.8° Assenti 4.6 N max 4.4 Tramontana 55 % 1032 hPa 23 cielo coperto +4.5° perc. +4.5° Assenti 1.4 NO max 1.6 Maestrale 56 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:37

