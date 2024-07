Previsioni Meteo Parma: tutti i dettagli per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Parma indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con cielo sereno per tutto il giorno. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori massimi intorno ai 31-32°C nel pomeriggio.

Durante la notte, le temperature saranno miti, con valori intorno ai 20°C. Il vento soffierà leggero da Ovest – Sud Ovest con velocità intorno ai 5-6 km/h.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che raggiungeranno i 27-28°C verso le ore 10:00. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da direzioni variabili.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo senza nuvole a offuscarlo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31-32°C, con un lieve aumento dell’umidità relativa.

In serata, il clima sarà ancora piacevole, con temperature intorno ai 23-25°C. Il vento continuerà a soffiare leggero da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio a Parma si prospetta una giornata estiva con condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano cielo sereno per l’intera giornata, con temperature massime intorno ai 31-32°C nel pomeriggio. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Parma.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.9° perc. +20.7° Assenti 7.3 SO max 7.5 Libeccio 63 % 1013 hPa 3 cielo sereno +19.9° perc. +19.7° Assenti 5 OSO max 5.8 Libeccio 66 % 1013 hPa 6 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° Assenti 2.5 ONO max 2.4 Maestrale 65 % 1014 hPa 9 cielo sereno +27.1° perc. +27.9° Assenti 5.3 N max 4.5 Tramontana 56 % 1014 hPa 12 cielo sereno +30.5° perc. +31.5° Assenti 7.9 NNE max 8.1 Grecale 48 % 1013 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +32.9° Assenti 11.1 NNE max 8.5 Grecale 48 % 1012 hPa 18 cielo sereno +28° perc. +30.2° Assenti 7.1 NNO max 8.2 Maestrale 67 % 1011 hPa 21 cielo sereno +23.9° perc. +24.4° Assenti 6.8 OSO max 7.8 Libeccio 78 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:59

