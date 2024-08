Previsioni Meteo Parma: il bollettino per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Parma per Sabato 10 Agosto prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, dalle ore 06:00 alle 12:00, il cielo sarà completamente sereno con una leggera brezza che soffierà da Nord Est. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +35°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà intorno al 30-40% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1018hPa.

Nel pomeriggio, dalle ore 13:00 alle 17:00, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno ad aumentare, con punte di +36°C intorno alle 15:00. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche che non supereranno i 15km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-35% e la pressione atmosferica intorno ai 1017hPa.

In serata, dalle ore 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà sereno con temperature in calo, ma comunque piuttosto miti. Il vento cambierà leggermente direzione, provenendo da Est – Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 60%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1018hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Parma indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e di evitare le ore più calde della giornata per attività all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Parma.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.5° perc. +24.8° Assenti 2.1 SSO max 4.1 Libeccio 68 % 1017 hPa 3 poche nuvole +23° perc. +23.3° Assenti 1.2 OSO max 3.9 Libeccio 71 % 1017 hPa 6 cielo sereno +25.4° perc. +25.7° Assenti 0.2 OSO max 1.5 Libeccio 63 % 1019 hPa 9 cielo sereno +31.3° perc. +31.4° Assenti 6.9 NE max 7.8 Grecale 41 % 1019 hPa 12 cielo sereno +35.3° perc. +35.6° Assenti 9.5 NNE max 8.7 Grecale 32 % 1018 hPa 15 cielo sereno +36.2° perc. +36.7° Assenti 14.5 NNE max 11.6 Grecale 31 % 1017 hPa 18 cielo sereno +30.9° perc. +32.8° Assenti 8.8 NE max 12.9 Grecale 52 % 1017 hPa 21 cielo sereno +26.9° perc. +28.2° Assenti 3.1 SE max 6.7 Scirocco 62 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:28

