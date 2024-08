Previsioni Meteo Parma: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo per Domenica 18 Agosto a Parma

Domenica 18 Agosto a Parma si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le prime ore della mattina saranno contrassegnate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 19% e il 41%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C e i venti soffieranno a una velocità di circa 6-10km/h provenienti prevalentemente da direzioni occidentali.

Nel corso della mattinata, la situazione meteorologica peggiorerà con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso della giornata. La probabilità di precipitazioni raggiungerà il 99% e le temperature saliranno fino a toccare i +26°C. I venti si manterranno moderati, con raffiche che potranno superare i 10km/h.

Nel pomeriggio, il maltempo persiste con piogge leggere e cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26-27°C e i venti continueranno a soffiare a una velocità di circa 5-10km/h.

La situazione non migliorerà nemmeno in serata, con piogge moderate che caratterizzeranno il clima a Parma. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +18-20°C e i venti aumenteranno di intensità, con raffiche che potranno superare i 20km/h.

In conclusione, Domenica 18 Agosto a Parma si prevede una giornata instabile, con piogge persistenti e temperature che oscilleranno tra i +18°C e i +27°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in evoluzione e di prendere le dovute precauzioni. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Parma nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.3° perc. +21.5° prob. 5 % 8.5 OSO max 12.6 Libeccio 76 % 1009 hPa 3 poche nuvole +20.1° perc. +20.3° prob. 3 % 7.1 O max 9 Ponente 82 % 1008 hPa 6 nubi sparse +22.2° perc. +22.5° prob. 39 % 6.4 ONO max 9.5 Maestrale 75 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +23° perc. +23.3° 0.32 mm 4.9 N max 4.9 Tramontana 75 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.95 mm 5.4 E max 8.1 Levante 61 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +26.9° perc. +27.8° 0.2 mm 2.8 SO max 9 Libeccio 57 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +22.4° perc. +22.7° 0.46 mm 2.4 ONO max 7.7 Maestrale 77 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +18.6° perc. +19° 0.15 mm 11 ONO max 20.4 Maestrale 94 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 20:15

