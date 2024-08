Previsioni Meteo Parma: tutti i dettagli per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Parma mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. Al mattino, cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 40-50%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +20°C e i +26°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con una probabilità di precipitazioni molto bassa (inferiore al 10%). Le temperature massime raggiungeranno i +31°C, garantendo una giornata calda e estiva.

In serata, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +22°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo una piacevole serata estiva.

Le condizioni meteo per i prossimi giorni a Parma si prevedono stabili, con cieli generalmente sereni e temperature che si manterranno elevate. Non sono previste variazioni significative nel breve termine, con una tendenza al bel tempo che perdurerà almeno per i prossimi due giorni.

In conclusione, Martedì 20 Agosto a Parma si prospetta una giornata all’insegna del sole e del caldo, ideale per godersi le ultime giornate estive prima dell’arrivo dell’autunno.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.7° perc. +18.9° Assenti 6.5 OSO max 7.7 Libeccio 90 % 1012 hPa 3 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° Assenti 7.4 OSO max 8.5 Libeccio 90 % 1011 hPa 6 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° Assenti 5.9 OSO max 9.1 Libeccio 83 % 1012 hPa 9 nubi sparse +25.2° perc. +25.4° prob. 3 % 8.5 NNO max 8.3 Maestrale 61 % 1012 hPa 12 nubi sparse +29.8° perc. +30° prob. 10 % 7.4 NNE max 9.8 Grecale 45 % 1011 hPa 15 poche nuvole +31.1° perc. +31.2° prob. 10 % 8 NNE max 10.2 Grecale 41 % 1009 hPa 18 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 9 % 7.3 ENE max 10.3 Grecale 60 % 1010 hPa 21 cielo sereno +22.9° perc. +23.1° Assenti 6.2 SSO max 6.6 Libeccio 70 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 20:12

