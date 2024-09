Meteo Parma, le previsioni per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Parma per Martedì 10 Settembre mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, ci si aspetta la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che varia dal 26% all’82%. Le temperature si manterranno intorno ai +17°C e +20°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità comprese tra i 4,4km/h e i 7km/h provenendo prevalentemente da nord-ovest.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo con una copertura nuvolosa che varierà dal 26% al 79%. Le temperature saliranno fino a toccare i +25°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento sarà in prevalenza proveniente da nord-est e soffierà a velocità tra i 3,5km/h e i 7,5km/h.

In serata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C e +20°C, con una percezione di calore costante. Il vento sarà leggero, con velocità comprese tra i 3,7km/h e i 4,7km/h provenendo da sud-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 10 Settembre a Parma indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e cielo coperto in serata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con venti leggeri che non dovrebbero superare i 7,5km/h. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo in costante evoluzione.

Tutti i dati meteo di Martedì 10 Settembre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18° perc. +18.2° prob. 36 % 4.4 E max 7.6 Levante 90 % 1009 hPa 3 cielo sereno +16.7° perc. +16.9° prob. 17 % 3.1 NNO max 4.2 Maestrale 92 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.42 mm 4.4 NO max 6.2 Maestrale 92 % 1011 hPa 9 nubi sparse +20.9° perc. +21° prob. 8 % 5.4 NNO max 6.4 Maestrale 76 % 1012 hPa 12 nubi sparse +24.3° perc. +24.4° prob. 14 % 4.1 E max 5 Levante 61 % 1011 hPa 15 poche nuvole +25° perc. +25.1° prob. 35 % 7.5 ESE max 7.1 Scirocco 56 % 1010 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.5° prob. 20 % 4 SE max 4.2 Scirocco 70 % 1010 hPa 21 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 4 % 4.7 S max 6.4 Ostro 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:33

