Meteo Parma, le previsioni per domani sabato 21 settembre

Sabato 21 Settembre a Parma si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto, con una temperatura che si attesterà attorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 86%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. Con l’avanzare della mattina, le nubi si diraderanno, portando a un aumento delle temperature e a una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nel corso della mattina, le previsioni meteo indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Si assisterà a un progressivo schiarimento del cielo, con temperature che saliranno fino a 22,6°C intorno a mezzogiorno. La presenza di poche nuvole permetterà di godere di un clima più gradevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 53%. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a rendere l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 23,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno all’11%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. Tuttavia, verso la fine del pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che inizieranno a coprire il cielo.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 94%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parma nei prossimi giorni mostrano un trend di variabilità. Dopo una giornata di sabato con condizioni miste, si prevede un inizio di settimana con temperature in lieve calo e un aumento della probabilità di piogge. Gli amanti del sole dovranno approfittare di questo sabato, poiché le condizioni meteo potrebbero cambiare nei giorni successivi, portando a un clima più instabile.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.4° perc. +15° Assenti 1.7 OSO max 3.8 Libeccio 79 % 1022 hPa 3 nubi sparse +14.5° perc. +14.1° Assenti 2 SO max 3.4 Libeccio 83 % 1022 hPa 6 nubi sparse +15° perc. +14.8° Assenti 4.3 SO max 4.4 Libeccio 84 % 1022 hPa 9 poche nuvole +20.1° perc. +19.9° Assenti 5.2 ENE max 6.9 Grecale 67 % 1022 hPa 12 poche nuvole +22.6° perc. +22.3° Assenti 9.3 E max 11.7 Levante 53 % 1021 hPa 15 poche nuvole +22.8° perc. +22.5° Assenti 8.6 E max 10 Levante 51 % 1020 hPa 18 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° Assenti 4.9 SSE max 5.1 Scirocco 68 % 1020 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +16.7° Assenti 4.6 SSO max 5.6 Libeccio 74 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:12

