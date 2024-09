Previsioni Meteo Parma: tutti i dettagli per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Previsioni Meteo Parma: Fine Settimana Variabile

Le condizioni meteorologiche a Parma per il fine settimana saranno mutevoli. Venerdì e Sabato vedranno cieli parzialmente nuvolosi con temperature gradevoli. Tuttavia, Domenica porterà piogge moderate e forti, accompagnate da un calo significativo delle temperature. È consigliabile monitorare attentamente le previsioni per pianificare al meglio le attività del weekend, considerando le differenze climatiche tra i giorni.

Venerdì 6 Settembre

Nel corso della notte a Parma, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,7°C, con una percezione di +18°C. Il vento soffierà a 3km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 5km/h. L’umidità sarà al 93% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Al mattino, le condizioni meteorologiche vedranno ancora nubi sparse con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +18,4°C, con una percezione di +18,6°C. Il vento sarà leggermente più intenso, a 5km/h proveniente da Ovest. L’umidità diminuirà al 89% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78%. Le temperature saliranno fino a +26,3°C, con una percezione di +26,3°C. Il vento sarà a 6,5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Le probabilità di precipitazioni saranno basse, intorno al 3%, e l’umidità si attesterà al 54% con una pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 51%. Le temperature si abbasseranno a +22,6°C, con una percezione di +22,7°C. Il vento sarà leggero, a 4,8km/h proveniente da Nord. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse al 3%, con un’umidità al 68% e una pressione atmosferica a 1013hPa.

Sabato 7 Settembre

Durante la notte a Parma, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 37%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,4°C, con una percezione di +19,5°C. Il vento soffierà a 6,8km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 7,2km/h. L’umidità sarà al 79% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, solo 5%. Le temperature saliranno fino a +21,4°C, con una percezione di +21,6°C. Il vento sarà leggero, a 3,9km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 73% e la pressione atmosferica rimarrà a 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa minima, solo 0%. Le temperature saliranno fino a +28,3°C, con una percezione di +28,7°C. Il vento sarà a 6,3km/h proveniente da Nord Est. Le probabilità di precipitazioni saranno assenti, con un’umidità al 49% e una pressione atmosferica a 1015hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con un cielo sereno e una copertura nuvolosa bassissima, solo 6%. Le temperature si abbasseranno a +22,2°C, con una percezione di +22,3°C. Il vento sarà leggermente più intenso, a 5,2km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 69% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Domenica 8 Settembre

Durante la notte a Parma, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa bassa, solo 9%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una percezione di +20,9°C. Il vento soffierà a 4,6km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 5,4km/h. L’umidità sarà al 69% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa bassissima, solo 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,6°C, con una percezione di +20,6°C. Il vento sarà leggero, a 6,4km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 70% e la pressione atmosferica rimarrà a 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,2°C, con una percezione di +20,1°C. Il vento sarà a 5,1km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le probabilità di precipitazioni saranno basse, intorno al 2%, e l’umidità si attesterà al 70% con una pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata, sono previste precipitazioni con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione di +20°C. Il vento sarà a 6,1km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.15mm con un’umidità al 87% e una pressione atmosferica a 1016hPa.

In conclusione, il fine settimana a Parma si preannuncia variabile con condizioni meteorologiche differenti per ciascuna giornata. Mentre Venerdì e Sabato saranno caratterizzati da cieli parzialmente nuvolosi e temperature gradevoli, Domenica porterà piogge moderate e forti con un netto calo delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate per pianificare al meglio le attività del fine settimana.

