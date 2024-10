Previsioni Meteo Parma: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Parma si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99% già dalle prime ore del giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 74% e l’82%, rendendo l’aria piuttosto umida. Il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una brezza leggera che contribuirà a un certo comfort termico nonostante l’umidità.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’intensità del vento sarà simile a quella della mattina, con velocità comprese tra i 6 e i 7 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 72%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si manterrà attorno all’84%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare leggermente da est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parma nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è possibile che nei giorni successivi si verifichino schiarite temporanee. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni attuali non favoriranno giornate di sole pieno.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.6° perc. +14.6° Assenti 0.3 O max 2.8 Ponente 92 % 1020 hPa 3 nubi sparse +14° perc. +13.8° Assenti 1.6 S max 2.2 Ostro 93 % 1020 hPa 6 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° Assenti 1.9 SSE max 2.4 Scirocco 91 % 1020 hPa 9 cielo coperto +16.7° perc. +16.7° Assenti 4.2 ENE max 4.4 Grecale 84 % 1021 hPa 12 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 6.6 ENE max 5.7 Grecale 74 % 1020 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° Assenti 6 E max 6.7 Levante 72 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 5.2 E max 5.9 Levante 79 % 1020 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 4.1 ENE max 5.4 Grecale 84 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:29

