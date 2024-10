Previsioni Meteo Parma: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Parma indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e una copertura nuvolosa persistente. Durante la notte, la città sarà interessata da piogge leggere, che si protrarranno anche nella mattina. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando attorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 11 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Parma registrerà piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,6°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 5,4 km/h proveniente da est. Con il passare delle ore, la situazione non cambierà significativamente, mantenendo condizioni di cielo coperto fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con picchi di pioggia moderata attesi tra le 09:00 e le 10:00. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 14°C, mentre l’umidità si manterrà alta, superando il 90%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra 5 e 7 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio da piogge a cielo coperto e, successivamente, a nubi sparse. Le temperature potrebbero raggiungere un massimo di 16,6°C. Tuttavia, la probabilità di precipitazioni rimarrà presente, sebbene in diminuzione. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori attorno ai 5 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, ma senza precipitazioni significative. L’umidità continuerà a essere elevata, mentre il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Parma nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale delle condizioni atmosferiche. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.6° perc. +14.4° 0.15 mm 5.4 E max 8.2 Levante 89 % 1011 hPa 3 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° prob. 59 % 6.4 E max 9.7 Levante 89 % 1009 hPa 6 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° prob. 64 % 6.2 ENE max 11.4 Grecale 91 % 1007 hPa 9 pioggia moderata +14.4° perc. +14.5° 2.04 mm 5.4 NNO max 10.5 Maestrale 98 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.24 mm 7 NNO max 9.8 Maestrale 92 % 1006 hPa 15 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 34 % 2.4 NNO max 3.6 Maestrale 86 % 1006 hPa 18 nubi sparse +14.6° perc. +14.6° prob. 23 % 2.8 NE max 3 Grecale 94 % 1007 hPa 21 cielo coperto +14.5° perc. +14.5° prob. 9 % 3.3 SE max 3.5 Scirocco 94 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:52

