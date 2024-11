Previsioni Meteo Parma: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 20 Novembre, Parma si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di circa 5,8°C a un massimo di 13,6°C, con una sensazione di freddo accentuata dal vento. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento delle nubi.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 7,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 7,1 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 93%, contribuendo a una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 11,2°C intorno alle 11:00. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 13,3 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 79%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con un passaggio a nubi sparse e un incremento della temperatura fino a 13,6°C alle 14:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,6 km/h, mentre l’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 65%. Questo miglioramento delle condizioni meteo potrebbe incoraggiare attività all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere a mente la possibilità di un vento fresco.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno. Le temperature scenderanno a circa 8,4°C alle 19:00, con un vento che potrebbe intensificarsi fino a 19,9 km/h. Tuttavia, nella tarda serata, si prevede un ritorno della pioggia leggera, con accumuli che non supereranno i 0,17 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parma nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati sulle condizioni meteorologiche, poiché le piogge previste in serata potrebbero influenzare le attività serali. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo la giornata più favorevole per le uscite all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 4.4 NO max 5.4 Maestrale 93 % 1000 hPa 4 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 6 % 3 NO max 5 Maestrale 93 % 996 hPa 7 cielo coperto +7.5° perc. +5.9° prob. 3 % 8.8 NO max 22.2 Maestrale 94 % 996 hPa 10 cielo coperto +10.4° perc. +9.7° Assenti 9.6 NO max 17.7 Maestrale 82 % 996 hPa 13 cielo coperto +12.9° perc. +12.1° prob. 8 % 9.9 O max 23.4 Ponente 74 % 995 hPa 16 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° prob. 1 % 4.4 ONO max 9.2 Maestrale 68 % 997 hPa 19 cielo sereno +8.4° perc. +5.4° prob. 19 % 19.9 ONO max 37.9 Maestrale 49 % 1001 hPa 22 pioggia leggera +6.2° perc. +4.6° 0.13 mm 7.5 NO max 11.6 Maestrale 60 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:43

