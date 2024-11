Previsioni Meteo Parma: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, Parma si troverà ad affrontare un meteo caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni più nuvolose. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +5,2°C durante la notte a un massimo di +12,1°C nel primo pomeriggio. La presenza di nuvole aumenterà nel corso della giornata, con un cielo che passerà da sereno a coperto, specialmente nelle ore serali. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h.

Durante la notte, Parma avrà un cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +6,1°C. La copertura nuvolosa sarà limitata, con un’umidità che si manterrà attorno all’82%. Le condizioni di calma saranno accentuate dalla brezza leggera proveniente da Ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +11,2°C entro le ore centrali della mattina. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 61%, mentre il vento si manterrà debole, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà per lo più sereno fino alle ore 15:00, quando la temperatura raggiungerà il suo picco di +12,1°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole. Tuttavia, già dalle ore 17:00, si inizieranno a notare le prime nubi sparse, con una temperatura che scenderà a +8,2°C.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà progressivamente più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% entro le ore 22:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +7,2°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 74%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, ma la sensazione di freschezza aumenterà.

In conclusione, le previsioni meteo per Parma nei prossimi giorni mostrano un trend di temperature in calo, con un aumento della nuvolosità e possibili piogge nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di Mercoledì, poiché le condizioni meteo tenderanno a deteriorarsi nel corso della giornata. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +5.9° perc. +4.7° Assenti 6 O max 6.7 Ponente 83 % 1026 hPa 4 cielo sereno +5.3° perc. +3.9° Assenti 6.7 OSO max 6.8 Libeccio 84 % 1025 hPa 7 cielo sereno +5.6° perc. +4.3° Assenti 6.3 SO max 6.3 Libeccio 82 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10.4° perc. +9.2° Assenti 3.5 NNE max 3.3 Grecale 64 % 1025 hPa 13 cielo sereno +12.1° perc. +10.8° Assenti 4.7 E max 6.4 Levante 55 % 1023 hPa 16 cielo sereno +8.8° perc. +8.4° Assenti 4.9 E max 5.4 Levante 67 % 1021 hPa 19 cielo coperto +7.3° perc. +6.7° Assenti 5 SE max 6.2 Scirocco 74 % 1022 hPa 22 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 3.1 E max 4 Levante 74 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.